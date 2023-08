Jest porozumienie. To byłby wielki hit. Transfer do Barcelony na ostatniej prostej

Kolejne hiszpańskie źródło potwierdza, że FC Barcelona jest o krok od sfinalizowania transferu Neymara. Okoliczności są bardzo sprzyjające, ponieważ PSG nie chce, aby Brazylijczyk został w zespole na kolejny sezon i rozważa rozwiązanie jego umowy. Gwiazdor jest gotów pójść na ustępstwa dotyczące swojej pensji, aby tylko zasilić drużynę Roberta Lewandowskiego. Wszystko wskazuje na to, że transakcja ostatecznie dojdzie do skutku. To byłby jeden z największych hitów tego lata.