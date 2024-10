Kibice FC Barcelona prędko nie zapomną niedzielnego meczu, w którym ich ulubieńcy bez większych problemów rozprawili się z Sevillą 5:1. Po ostatnim gwizdku doszło do wzruszających scen, ponieważ do Gaviego błyskawicznie podbiegł Robert Lewandowski, by serdecznie pogratulować mu udanego powrotu. Młodszy z futbolistów później ujawnił mediom szczegóły dramatu, jaki przeżył w poprzednim sezonie. Za nim traumatyczne wręcz przeżycia.