Jan Tomaszewski górą w dyskusji o Szczęsnym? Miażdżąca wypowiedź. "Nie jestem patriotą-idiotą!"

Wojciech Szczęsny wciąż czeka. Dla FC Barcelona jeszcze nie zagrał

Na przełomie września i października cała piłkarska Polska żyła informacją, że Wojciech Szczęsny podpisze kontrakt z FC Barcelona. Wreszcie marzenie wielu polskich ekspertów i kibiców się spełniło. 34-latek po zaledwie miesiącu zrezygnował z emerytury i postanowił związać się z "Blaugraną" do końca tego sezonu. Klub zgłosił się do niego, gdy kontuzji wykluczającej go z gry do końca sezonu doznał Marc-Andre ter Stegen.