Ikona Barcelony wybrała nowy klub. Budują potęgę

Sergio Busquets zostanie piłkarzem Interu Miami

Messi, Busquets i Alba wspólnie dla Barcelony rozegrali setki spotkań. Na Camp Nou występowali razem aż do zakończenia sezonu 2020/2021, gdy Messi odszedł do Paris Saint Germain. W stolicy Francji jednak nie był szczęśliwy, do tego kibice obwiniali go o małe zaangażowanie i słabe wyniki w europejskich pucharach. W tej sytuacji Argentyńczyk często przylatywał do Barcelony, by spotkać się właśnie w Busquetsem oraz Albą. I to właśnie wtedy miał się zrodzić pomysł wspólnego wyjazdu za ocean.