FC Barcelona zdeklasowała Deportivo Alaves. Lewandowski dał wyjątkowe show

Barca strzelanie rozpoczęła w 8. minucie - Lewandowski wyskoczył najwyżej do dośrodkowania Raphinhy i głową umieścił piłkę w siatce. Imponujące były w niedzielę jego intuicja i umiejętność wychodzenia na pozycję. Aż prosiło się, żeby posyłać do niego jak najwięcej piłek na wolne pole, co też czynili gracze "Blaugrany".