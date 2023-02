Początkowo miało być to tylko kilka treningów lub co najwyżej testy, ale teraz wszystko wskazuje na to, że 17-letni syn Ronaldinho zostanie piłkarzem Barcelony. - Wraz z jego przyjściem, ja również mocniej zaangażuję się w sprawy klubowe - podkreśla legendarny piłkarz Katalończyków w rozmowie z RAC1.