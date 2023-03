Gwiazdor odejdzie z Barcelony? Zaskakująca oferta!

Sprawa umowy reprezentanta Hiszpanii ciągnie się od miesięcy i co jakiś czas pojawiają się nowe spekulacje dotyczące jego przyszłości. Jedna z wersji mówiła, że Busquets otrzymał ofertę z Interu Miami, którego współwłaścicielem jest David Beckham. Do MLS Hiszpan miał się przenieść wraz ze swoim przyjacielem - Lionelem Messim, ale po zdobyciu mistrzostwa świata Argentyńczyk do Stanów Zjednoczonych się jeszcze nie wybiera, więc ta opcja wydaje się coraz mniej realna.