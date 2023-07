Gwiazdor Barcelony zdradził, co powiedział mu „Lewy”. Mocne słowa

Przejście Ilkay’a Gundogana do Barcelony to jeden z głośniejszych transferów tego lata. W poniedziałek były już piłkarz Manchesteru City został zaprezentowany na oficjalnej konferencji prasowej i m.in. zdradził, co przed transferem usłyszał od Roberta Lewandowskiego, z którym zna się z czasów wspólnych występów w Borussii Dortmund. - Jego słowa miały duże znaczenie - przyznał Gundogan.