N'Golo Kante do Barcelony przymierzany jest od kilku tygodni. Ma wzmocnić drugą linię oraz zastąpić Sergio Busquetsa , jeśli Hiszpan nie zdecyduje się przedłużyć wygasającej z końcem sezonu umowy.

Jeśli już niemal pewne, że Kante nie zostanie w Chelsea. Do tego klubu przyszedł latem 2016 r. z Leicester i zagrał dla niego ponad 250 meczów. Ten sezon jednak nie jest dla niego udany, ponieważ miesiącami leczył kontuzję. Zagrał tylko w dwóch pierwszych kolejkach Premier League, a później spędzał czas w gabinetach lekarzy oraz fizjoterapeutów. Co prawda w październiku zaczął trenować i przygotowywał się do powrotu, ale uraz odnowił się.