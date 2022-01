Gwiazda FC Barcelony na wylocie z klubu. Wymowne słowa Xaviego

Obecna umowa Ousmane Dembele z FC Barceloną wygasa już latem przyszłego roku. "Duma Katalonii" od miesięcy pracuje nad tym, by zatrzymać zawodnika na dłużej.

W FC Barcelonie zaczynają tracić cierpliwość wobec Dembele

Problemem są jednak żądania finansowe Francuza. Skrzydłowy chciałby inkasować 40 mln euro za rok gry. To warunki, które są nie do przyjęcia dla włodarzy klubu.



Impas w rozmowach trwa i coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że Dembele pożegna się z "Blaugraną" jeszcze w tym miesiącu. Wątpliwości w tej sprawie nie pozostawił Xavi. Szkoleniowiec wypowiedział się na ten temat podczas dzisiejszej konferencji prasowej.



Dembele odejdzie z FC Barcelony? Xavi zabrał głos

- Dla mnie zaskakujące jest to, że Dembele powiedział mi, że chce zostać i przedłużyć umowę. Za to jego agent w tym samym czasie twierdzi coś zupełnie innego. Ousmane powinien trochę więcej pomyśleć o drużynie i klubie - rozpoczął szkoleniowiec.



- Albo Dembele przedłuży umowę, albo trzeba będzie znaleźć mu nowy klub w styczniu. Musimy bronić interesu FC Barcelony. Jeśli nie przedłuży umowy to znajdziemy rozwiązanie. Nie możemy dłużej - zakończył.