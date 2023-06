Gwiazda Bayernu idzie tropem Lewandowskiego. Wymusza transfer

Kimmich to też jeden z symboli Bawarczyków. Gra w tej drużynie od 2015 roku, wystąpił w niej prawie 350 razy i odniósł mnóstwo sukcesów. To także reprezentant Niemiec i kapitan tej drużyny. Jest też sporo młodszy od Lewandowskiego, bo ma 28 lat i jeszcze duża część kariery przed nim. Na dodatek ma jeszcze ważny przez dwa lata kontrakt z Bayernem. Lewandowskiego, kiedy zaczął naciskać na transfer, wiązała jeszcze tylko roczna umowa. To oznaczałoby, że Barcelona musiałaby dość głęboko sięgnąć do kieszeni.

Zdaniem "Mundo Deportivo" Kimmich zamierza wymusić na Bayernie transfer. "Jest podekscytowany przejściem do Barcelony i choć jest to skomplikowane, to podejmie kroki, aby spróbować tak to rozwiązać jak to zrobił Lewandowski" - napisał portal.