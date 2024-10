Gruchnęły wieści o Inieście. Padła ważna data, wtedy oficjalne ogłoszenie

Media informują, że swoją decyzję Iniesta ogłosi 8 października. Nie jest to data przypadkowa, bowiem to właśnie z numerem "8" na koszulce Hiszpan występował przez większość swojej kariery i to on towarzyszył mu przy największych sukcesach w piłce klubowej. W reprezentacji Hiszpanii natomiast pomocnik grał z "6", wymieniając się numerami ze swoim przyjacielem Xavim Hernandezem.

