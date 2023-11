Gorąco w Barcelonie, Lewandowski musi czekać. Decyzja za pięć dni

W Barcelonie coraz mocniej zaczynają zastanawiać się nad problemem nieskuteczności zespołu, a co za tym idzie - Roberta Lewandowskiego. Zimą mistrzowie Hiszpanii w limicie wynagrodzeń powinni mieć miejsce na sprowadzenie jednego zawodnika i właśnie rozstrzyga się, czy będzie to Vitor Roque, który ma być konkurentem Polaka. Jak donosi hiszpański "Sport", decyzja zostanie podjęta na dniach, najpóźniej do 15 listopada.