Barcelona chwyta się wszelkich sposobów, by latem wzmocnić drużynę. Katalończycy są mocno ograniczeni poprzez finansowe fair-play, więc rozglądają się głównie za zawodnikami, którym wkrótce kończą się umowy. I właśnie tym tropem działacze Barcelony dotarli do Marco Asensio .

27-letni pomocnik Realu do końca nie może być zadowolony z roli, jaką w tym sezonie odgrywa w klubie . Co prawda wystąpił w 18 spotkaniach, ale gra głównie ogony (zdobył cztery bramki i miał trzy asysty). Podobnie jest w Lidze Mistrzów, gdzie w siedmiu spotkaniach uzbierał 250 minut (dwa gole i asysta).

Marco Asensio przeniesie się z Realu Madryt do Barcelony?

Według hiszpańskich mediów, Portugalczyk osobiście zaangażował się w sprawę, co w przypadku Barcelony podziałało na plus. Także Asensio miał przyznać, że nie obawia się przeprowadzki do Katalonii, więc niewykluczone, że wkrótce rozmowy nabiorą tempa. A to by oznaczało, że zawodnik może stać się persona non grata dla kibiców na Santiago Bernabeu.