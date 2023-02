Gigant zgłosił się do Barcelony! Będzie hitowy transfer?

Fati to jeden z największych talentów hiszpańskiej piłki. Choć dopiero pod koniec października skończy 21 lat, to już zdołał uzbierać 88 spotkań w seniorskim zespole Barcelony. Zdobył w nich 25 bramek i zaliczył dziewięć asyst, a portal Transfermarkt wycenia go na ok. 50 mln euro.

Manchester United zainteresowany Ansu Fatim

Choć w La Liga Fati zagrał w każdym spotkaniu minionej rundy, to w większości zaczynał mecze na ławce rezerwowych i średnio w każdym meczu zagrał 40 minut. Sytuację Fatiego próbuje więc wykorzystać Manchester United, który zaczyna coraz mocniej interesować się napastnikiem Barcelony.

Jak podaje hiszpański "Sport", Anglicy już wysłali sygnał do Katalończyków, że są chętni do rozmów w sprawie transferu Fatiego. Informacje miały dotrzeć także do otoczenia piłkarza, którego Manchester chce przekonać wizją gry w podstawowym składzie oraz większą odpowiedzialnością za zespół.

Jeśli do takiego transferu miałoby dojść, to jest on możliwy najwcześniej latem. W Katalonii liczą zatem, że do negocjacji będą podchodzili z pozycji mistrza Hiszpanii, bo po pierwszej rundzie drużyna jest w bardzo dobrej sytuacji - ma pięć punktów przewagi nad Realem Madryt, a w terminarzu mecz z "Królewskimi" na swoim stadionie.

Barcelona rundę rewanżową zaczyna w niedzielę, a rywalem będzie Sevilla.

FC Barcelona - Sevilla. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie FC Barcelona - Sevilla w niedzielę o godz. 21. Transmisja w Eleven Sports 1, relacja na Sport.Interia.pl. Transmisję z meczu FC Barcelona - Sevilla można obejrzeć w Polsat Box Go.

PJ

Ansu Fati / AFP

Robert Lewandowski i Ansu Fati / AFP