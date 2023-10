Giganci połączyli siły przed El Clasico. Wyjątkowa współpraca

Od poprzedniego sezonu głównym sponsorem Barcelony jest Spotify (umowę podpisano na 12 lat), czyli jedna z najczęściej wybieranych platform streamingowych przede wszystkim do słuchania muzyki . Korzysta z niego ponad pół miliarda użytkowników na całym świecie. Spotify współpracę z Barceloną wykorzystuje też do promowania wybranych przez siebie artystów.

Teraz czas na Rolling Stones, którzy 20 października wydadzą nowy album "Hackney Diamonds" z już opublikowanym singlem "Angry". W poniedziałek do sprzedaży trafią koszulki z charakterystycznym językiem. Ma być ich tylko 1899 sztuk. Do kupienia mają być także 22 koszulki podpisane przez piłkarzy i piłkarki Barcelony, które zagrają w podstawowym składzie odpowiednio w meczach z Realem i Sevillą. W piątek będzie można też nabyć nowy album Rolling Stones we wersji klubowej - będzie to winyl z herbem Barcelony i koszulka retro z 1962 roku - wtedy powstała kapela.