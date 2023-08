Genialny nastolatek wart miliony. Hiszpanie boją się, że dla nich nie zagra

Lamine Yamal ma zaledwie 16 lat, a już poznał smak wyjścia na boisko w pierwszym składzie seniorskiej drużyny FC Barcelona. Rewelacyjny nastolatek okrzyknięty wielkim talentem już teraz jest wyceniany na 25 milionów euro. Hiszpanie zastanawiają się, czy nie wystawić go w reprezentacji kraju, również po to, by mieć gwarancję, że... nie zacznie występować w kadrze Maroka.