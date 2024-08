FC Barcelona bez planu na letnie okienko. A czas ucieka

Po zakończeniu rozczarowującego sezonu 2023/2024 plany wydawały się jasne. Zespół przejął Hansi Flick i wydawało się, że najważniejsze będzie zapewnienie mu nowego defensywnego pomocnika i skrzydłowego, a także powalczenie o ponowne zatrudnienie Joao Cancelo. I z początku wydawało się, że prezes - Joan Laporta - i dyrektor sportowy - Deco - mają jasną wizję. Euro 2024 ostatecznie uwiarygodniło Nico Williamsa i to zawodnik Athletic Club stał się absolutnym priorytetem transferowym. Choć liczne doniesienia sugerowały, że negocjacje zmierzają ku szczęśliwemu zakończeniu, mistrz Europy został w Kraju Basków i przejął koszulkę z numerem 10. W odpowiedzi Barca sięgnęła po innego reprezentanta Hiszpanii - Daniego Olmo. Problem polegał na tym, że klub wydał na swojego wychowanka ponad 55 milionów euro, a występuje on na pozycji, która jest mocno obsadzona. Mało tego, "Blaugrana" się przeliczyła i do teraz nie jest w stanie zarejestrować nowego nabytku. To z tego powodu wicemistrzowie Hiszpanii sensacyjnie zdecydowali się oddać swojego najlepszego gracza w minionej kampanii - Ilkaya Guendogana - który po roku wraca do Manchesteru City.