FC Barcelona zmieni plany? Lewandowski czeka na bardzo ważną decyzję

Sprawa Dembele jest obecnie jedną z najgłośniejszych na piłkarskim rynku. Wydawało się, że losy transferu rozstrzygną się w poniedziałek, bo do tego dnia obowiązywała klauzula wykupu w wysokości 50 mln euro.

Hiszpańskie media donoszą jednak, że Francuz zwrócił się z oficjalną prośbą do Barcelony , aby porozumiała się z Paris Saint-Germain w drodze negocjacji. Strony dały sobie pięć dni na rozmowy , a po nich ma zapaść decyzja w sprawie transferu.

Mistrzowie Hiszpanii przygotowują jednak plan awaryjny na wypadek odejścia Dembele. W mediach padają nazwiska różnych zawodników, którzy mogliby zastąpić Francuza, a jeden z tropów prowadzi do Vitora Roque .

Vitor Roque szybciej dołączy do Barcelony?

18-letni brazylijski napastnik od miesięcy znajdował się na celowniku Katalończyków i trzy tygodnie temu Barcelonie udało się go pozyskać z Club Athletico Paranaense . W ekipie mistrzów Hiszpanii nikt nie ukrywał, że młody zawodnik szykowany jest następcę Roberta Lewandowskiego , ale w klubie od razu poinformowano, że Roque dołączy do Barcelony dopiero przed sezonem 2024/2025.

Hiszpańskie media twierdzą jednak, że w przypadku odejścia Dembele, Barcelona może spróbować przyspieszyć sprowadzenie Brazylijczyka. A to by oznaczało, że Lewandowski rywala do gry w ataku miałby już od tego sezonu, choć młody piłkarz na początku pewnie bardziej byłby uczniem niż konkurentem.