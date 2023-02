Choć Robert Lewandowski dołączył do "Blaugrany" stosunkowo niedawno, nie da się nie zauważyć, że jest on jednym z kluczowych zawodników Barcelony. Dlatego właśnie kibice zaczęli obawiać się o wyniki katalońskiej ekipy, podczas gdy "Lewy" pauzował w styczniowych meczach La Liga. Jak się jednak okazało, ekipa Xaviego Hernandeza bez problemu poradziła sobie z rywalami. Mimo to, w Hiszpanii nadal mówi się o "uzależnieniu" FC Barcelony od polskiego napastnika.