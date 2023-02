FC Barcelona traci piłkarza! Zabrakło... 18 sekund

Przez większość zimowego okna transferowego kibice Barcelony mogli się wynudzić. Co prawda co jakiś czas rozpalały ich plotki dotyczące możliwych wzmocnień, ale konkretów cały czas brakowało. Mimo to ostatniego dnia transferowego do siedziby klubu tradycyjnie zamówiono pizzę i sushi, co zwiastowało negocjacje do ostatnich minut okna transferowego.