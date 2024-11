Gdy z nim rozmawiam, to widzę, że to bardzo dobry facet. Ma zupełną akceptację w zespole, pomaga Inakiemu i innym młodym bramkarzom. Ma świetną osobowość. Każdy zespół chciałby mieć zawodnika takiego jak on. Jeśli będziemy go potrzebować, myślę, że będzie gotowy do gry. To był też nasz cel, aby mieć takiego doświadczonego gracza, który dałby nam stabilność i pomagał innym bramkarzom. Dobrze wykonuje swoją pracę.

~ powiedział szkoleniowiec "Blaugrany"