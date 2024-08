Yamal niemal jak przeciwko Francji, piękny gol nastolatka

FC Barcelona znalazła się w ogniu krytyki po tym, jak w kompromitujący sposób zgodziła się oddać Ilkaya Guendogana do Manchesteru City po zaledwie roku. Mało tego, to nie wystarczyło, by zarejestrować do gry Daniego Olmo i reprezentanta Hiszpanii zabrakło w kadrze meczowej na sobotni mecz "Blaugrany" z Athletikiem. A ten był dla wicemistrzów La Ligi niezwykle istotny. Hansi Flick miał nadzieję, że pomimo zawirowań w gabinetach uda mu się poprowadzić nowy zespół do drugiego ligowego zwycięstwa z rzędu. Przed tygodniem pokonał Valencię CF (2:1) po dublecie Roberta Lewandowskiego.