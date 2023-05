Wicemistrzowie Hiszpanii właśnie poinformowali, że przedłużyli umowę z Inakim Peną . Na pewno nie jest to informacja, której katalońscy kibice wyczekiwali z wielką niecierpliwością, ale w taki sposób władze Barcelony wysłały jasny sygnał, że mocno patrzą w przyszłość .

Pena w tym sezonie nie zagrał żadnego spotkania w La Liga , ponieważ niekwestionowanym liderem jeden jest Marc Andre ter Stegen . Niemiecki bramkarz bije rekordy w liczbie meczów bez puszczonego gola i to głównie dzięki jego interwencjom i świetnej grze całej defensywy, Katalończycy mistrzostwo Hiszpanii mają na wyciągnięcie ręki (na pięć kolejek przed końcem mają 13 punktów przewagi nad Realem Madryt ).

Pena w tym sezonie zagrał tylko trzy spotkania. Wystąpił w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Viktorii Pilizno , ale to spotkanie nie miało żadnego znaczenia, ponieważ Barcelona już wcześniej była pewna, że nie wyjdzie z grupy. W meczu z mistrzami Czech Pena puścił dwie bramki, ale jego zespół wygrał 4:2. 24-letni bramkarz zagrał także w dwóch spotkaniach Pucharu Króla. Oba Barcelona wygrała, ale później do bramki wrócił już ter Stegen.

FC Barcelona. 400 mln odstępnego w umowie Inakiego Peni

Mimo to z Peną w Barcelonie wiążą duże nadzieje. Przedłużając z nim umowę klub podkreślał, że jest wychowankiem La Masii, katalońskiej szkółki piłkarskiej. W klubie coraz częściej mówi się, że to właśnie Pena będzie zastępcą ter Stegena, a żeby podkreślić, jak jest ważny do klubu, w jego umowę wpisano kosmiczną sumę odstępnego, która - według hiszpańskich dziennikarzy - ma wynosić aż 400 mln euro.