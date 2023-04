To oznacza, że Barcelona w środę zagra mocno osłabiona, bo w kadrze nie ma m.in. kontuzjowanych od dłuższego czasu : Ousmane Dembele , Pedriego i Andreasa Christensena .

Robert Lewandowski gotowy na meczem z Realem Madryt

Na liście Xaviego znalazł się oczywiście Robert Lewandowski, który wraca do wysokiej formy, co potwierdził dwoma bramkami oraz asystą przeciwko Elche. Można jednak spodziewać się, że Real wystawi godnego mu rywala, ponieważ Karim Benzema w ostatniej kolejce skompletował hattrick z Realem Valladolid i w klasyfikacji strzelców La Liga do Polaka traci już tylko trzy bramki.