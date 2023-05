FC Barcelona może mieć poważny problem. Wszystko przez opieszałość La Ligi 

Od dłuższego czasu wiadomo, że sytuacja finansowa FC Barcelona nie jest łatwa, co komplikuje jej kwestię dokonywania transferów. Władze klubu robią, co mogą, aby spełnić warunki La Ligi i latem móc wzmocnić swój zespół. Przedstawiły już nawet wymagany plan finansowy, ale druga strona stwierdziła, że potrzebuje więcej czasu na jego zatwierdzenie. To opóźnienie może mieć dla "Dumy Katalonii" daleko idące konsekwencje.