Fatalne wieści dla Barcelony przed kluczowymi meczami!

Wyjazd zawodników Barcelony na zgrupowanie reprezentacji to nie był dobry czas dla wicemistrzów Hiszpanii. Nie dość, że po świecie rozjechała się zdecydowana większość kadry, to jeszcze część zawodników wróciła z urazami.

Największy przytrafił się Ronaldowi Araujo. Urugwajczyk w trakcie towarzyskiej potyczki z Iranem doznał kontuzji i musiał opuścić plac gry przed czasem. Dokładne badania wykazały zerwanie ścięgna przywodziciela w prawej nodze. Leczenie zachowawcze nie gwarantuje pełnego wyzdrowienia, więc po konsultacjach z klubowym sztabem medycznym obrońca Barcelony zdecydował się poddać operacji. To oznacza co najmniej 10-tygodniową przerwę w treningach, a w efekcie brak szans na wyjazd na mundial.

Okazało się jednak, że to nie koniec fatalnych informacji dla Barcelony. Dziś popołudniem dokładne badania przeszli bowiem Memphis Depay i Frenkie de Jong. Jak podaje oficjalna strona klubu, u pierwszego doszło do urazu mięśnia dwugłowego, u drugiego - do naciągnięcia mięśnia lewego uda. W przypadku Depay’a przerwa ma potrwać trzy tygodnie, z kolei de Jong być może wróci do treningów tydzień wcześniej.

Kontuzje Depay'a i de Jonga przed maratonem meczów

Absencje trzech zawodników to fatalne informacje dla trener Xaviego Hernandeza. W październiku wicemistrzów Hiszpanii czeka bowiem maraton meczów - w La Liga oraz Lidze Mistrzów zagrają dziewięć spotkań w 30 dni. Co więcej, to właśnie w najbliższych tygodniach rozstrzygnie się również sprawa wyjścia z grupy Ligi Mistrzów, bo Barcelona dwukrotnie zagra z Interem Mediolan (4 i 12 października), a oba zespoły po dwóch kolejkach mają po trzy punkty (wygrane z Viktorią Pilzno i porażki z Bayernem Monachium).

Jakby tego było mało, to wkrótce Barcelonę czeka również najbardziej prestiżowe spotkanie, czyli wyjazdowa potyczka z Realem Madryt (16 października). W tych wszystkich meczach Xavi najprawdopodobniej nie będzie mógł liczyć na żadnego z obecnie kontuzjowanych.

PJ