Fatalne wieści dla Barcelony! Muszą słono zapłacić

Krótka kariera Fernandesa w Barcelonie zaczęła się na początku 2020 r. Katalończycy wiązali z nim spore nadzieje i zapłacili Palmeiras ok. 7 milionów euro. Szybko jednak okazało się, że transfer brazylijskiego pomocnika jest niewypałem. Fernandes dla Barcelony zagrał zaledwie raz - w spotkaniu Ligi Mistrzów zaliczył 17 minut przeciwko Dynamu Kijów i w taki sposób zaczęła się oraz skończyła jego kariera na Camp Nou.

Wcześniej Katalończycy wypożyczyli jeszcze Brazylijczyka do Realu Valladolid, ale tam również nie zachwycił i szybko stało się jasne, że w La Liga furory raczej nie zrobi. 29 czerwca 2021 r. Barcelona postanowiła rozwiązać obwowiązującą do 2025 r. umowę z Fernandesem, ale - jak się okazało - zrobiła to niezgodnie z prawem.