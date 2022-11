Fatalne wieści dla Barcelony. Mają kolejny problem!

Barcelona pożegnała się z Ligą Mistrzów wyjazdowym zwycięstwem nad Viktorią Pilzno. Robert Lewandowski w tym spotkaniu odpoczywał, ale w zdobywaniu bramek zastąpili go Ferran Torres (dwa gole), Marcos Alonso oraz Pablo Torre, a Barcelona wygrała 4-2.

Ten wynik nie zmienił jednak sytuacji Katalończyków w tabeli, bo już przed meczem było wiadomo, że zajmą trzecią pozycję i w przyszłym roku będą występowali w Lidze Europy.

FC Barcelona. Xavi: Kontuzja Kessiego nie wygląda dobrze

W 65. minucie wynik spotkania na chwilę zszedł jednak na drugi plan. Franck Kessi nagle bowiem stanął i pokazał, że potrzebuje pomocy lekarzy. Lekarze błyskawicznie zjawili się na murawie i po szybkiej diagnozie zdecydowano, że Iworyjczyk nie jest w stanie kontynuować gry.

- Ta kontuzja nie wygląda dobrze - przyznał po meczu w rozmowie z dziennikarzami Xavi.

Po wstępnych badaniach hiszpańskie media informują, że niespełna 27-letni pomocnik ma uraz mięśnia i będzie musiał pauzować przez około sześć tygodni. A to oznacza, że w tej rundzie Kessi Barcelonie już nie pomoże, bo Katalończykom do rozegrania zostały jeszcze dwa spotkania w La Liga - u siebie z Almerią oraz na wyjeździe z Osasuną.

Gerard Pique kapitanem w meczu Barcelony w LM. Kibice wściekli do granic

Kessi w tym sezonie miał już jedną kontuzję mięśniową. Poza tym w La Liga grał w kratkę (wystąpił w siedmiu spotkaniach), za to znacznie częściej okazję do pokazania się miał w Lidze Mistrzów (zaliczył sześć spotkań, w tym trzy w podstawowym składzie). Jego uraz to kolejna fatalna informacja dla Xaviego, bo kontuzjowani są już: Andreas Christensen, Sergi Roberto, Jules Kounde, Eric Garcia i Memphis Depay.

FC Barcelona - Almeria. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie FC Barcelona - Almeria odbędzie się w sobotę o godz. 21. Transmisja w Canal+ Premium, relacja na Sport.Interia.pl.

