Dzieje się w Barcelonie. Zdecydowany ruch, „Lewy” czeka na decyzję

Nie da się ukryć, że sytuacja Barcelony mocno się komplikuje. Niewiele bowiem wskazywało, że w tym oknie transferowym z klubem będzie chciał pożegnać się Ousmane Dembele . Francuz miał zapewniać trenera Xaviego Herandeza, że chce z Barceloną wygrać Ligę Mistrzów, tymczasem teraz jest o krok od odejścia do Paris Saint-Germain .

Dziś w Barcelonie spotkanie na szczycie

Jak donosi "Record", dziś w gabinetach Barcelony ma dojść do spotkania , w którym udział wezmą m.in. Xavi, Laporta, Deco i Alemany.

"Rynek transferowy w Barcelonie jest bardziej ożywiony niż kiedykolwiek wcześniej. Xavi liczył na to, że jego drużyna będzie atakowała skrzydłami, a teraz będą musieli poszukać następcy Dembele " - pisze Record.

Plan szkoleniowca Barcelony był taki, że przebojowi skrzydłowi będą robili przewagę w bocznych sektorach, by dogrywać piłkę do operującego w polu karnym Roberta Lewandowskiego. Xavi nie zamierza rezygnować z tych założeń, ale potrzebuje do tego odpowiednich wykonawców.