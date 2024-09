Debiut marzeń, a teraz takie wyróżnienie. Ewa Pajor pisze historię w Barcelonie

Wystarczył miesiąc, żeby w Barcelonie kibice "zakochali się" w Ewie Pajor. Była zawodniczka Wolfsburga świetnie i co najważniejsze błyskawicznie wkomponowała się w zespół z Katalonii i rozpoczęła seryjne strzelanie goli. Polka po trzech spotkaniach ma na koncie już dwa trafienia, a Barca przedłużyła serię zwycięstw do 19. 27-latka już wkrótce będzie miała okazję do świętowania pierwszego sukcesu w barwach "Blaugrany". Pajor została nominowana do nagrody dla zawodniczki miesiąca.