Czterech piłkarzy ma opuścić Barcelonę. Z nimi pożegna się Lewandowski 

Pierwszym z zawodników, którzy latem mają opuścić klub jest Ansu Fati. Decyzja o sprzedaży hiszpańskiego skrzydłowego ma na celu uwolnienie dużej sumy z limitu wynagrodzeń i otrzymania pokaźnej kwoty za sam transfer. To rozwiązanie byłoby najlepsze dla każdej ze stron - sam piłkarz w innym klubie mógłby zmienić swoją sytuację i dostawać więcej szans na grę. Fati do tej pory deklarował chęć pozostania w FC Barcelona, ale najbliższa rozmowa z trenerem może zmienić jego nastawienie do całej sprawy.