W trwającym okienku transferowym z Barcelony odeszli Ousmane Dembele, Franck Kessie czy Sergino Dest (ten ostatni na roczne wypożyczenie). Jeszcze we wtorek wydawało się, że do tego grona może dołączyć Marcos Alonso. Javi Miguel z dziennika "As" poinformował, że Hiszpan może zostać poświęcony ku celowi cięcia kosztów. "Dumie Katalonii" wciąż wiele brakuje do uzyskania porządku w klubowych finansach, a były zawodnik londyńskiej Chelsea ma pensję na poziomie aż 9 milionów euro brutto.