Co za upokorzenie. Barcelona podejmie radykalną decyzję względem piłkarza

Przygoda Sergino Desta w FC Barcelona trwa od października 2020 roku i... wszystko wskazuje na to, że to już koniec. Amerykański prawy obrońca wystąpił w każdym meczu na przedsezonowym tournee w swojej ojczyźnie, ale sztab szkoleniowy "Barcy" z Xavim Hernandezem na czele uznał, że piłkarz nie prezentuje poziomu predysponującego go do gry w tym zespole. Jako że chętnych za wykupienie tego zawodnika brakuje, mistrzowie Hiszpanii będą musieli podjąć radykalną decyzję względem defensora.