Co za pomysł! W ten sposób "Lewy" i spółka dostaną się na najbliższy mecz

Piłkarze Barcelony na nadmiar wolnego czasu ostatnio nie mogą narzekać. Tydzień temu polecieli do Arabii Saudyjskiej, gdzie rozgrywano mini turniej o Superpuchar Hiszpanii. W czwartek w półfinale Katalończycy pokonali Betis Sewilla , ale dopiero po rzutach karanych, a 72 godziny później zagrali finał z Realem Madryt, który wygrali 3-1.

W poniedziałek wicemistrzowie Hiszpanii wrócili do Barcelony, gdzie już musieli przygotowywać się do kolejnego meczu, który czeka ich w czwartek. Tego dnia Katalończycy w 1/128 finału Pucharu Króla zmierzą się na wyjeździe z AD Ceuta, a w klubie zrobili wiele, by podróż dla zawodników była jak najmniej uciążliwa.