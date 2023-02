Co z gwiazdorem Barcelony? Są wyniki badań!

FC Barcelona ma kolejny problem. Do kontuzjowanego Ousmane Dembele właśnie dołączył inny kluczowy zawodnik - Sergio Busquets. Kapitan Katalończyków przeszedł już badania stawu skokowego i wygląda na to, że będzie pauzował dwa - trzy tygodnie. A to oznacza, że najpewniej nie zagra w hitowym dwumeczu z Manchesterem United.