Francuz na pozycji prawego obrońcy nie radził sobie źle. Większość kibiców "Barcy" oceniłaby nawet, że grał tam lepiej niż na środku defensywy. Mimo to Kounde za wszelką cenę w przyszłości chce grać jako stoper i postanowił, że nie zamierza już dłużej milczeć . Hiszpański dziennik Marca donosi, że zawodnik postawił sprawę jasno - albo Xavi Hernandez przesunie go na środek defensywy, albo piłkarz poszuka sobie innego klubu.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Robert Lewandowski fetuje z FC Barceloną zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Kounde stawia sprawę jasno. Zmiana pozycji albo odejście z FC Barcelona

Xavi Hernandez miał obiecać Kounde, że latem klub postara się o sprowadzenie nowego prawego obrońcy, aby Francuz mógł grać na pozycji, którą najbardziej lubi. Pytanie, czy jeśli rzeczywiście dojdzie do sprowadzenia nowego zawodnika, to nie zmieni on pozycji Kounde na rezerwowego, ponieważ trudno wyobrazić sobie rozbicie znakomicie funkcjonującego duetu, jaki tworzą Araujo i Christensen. Sytuacja może oczywiście ulec zmianie, jeśli z klubem pożegna się duński defensor, co również nie zostało jeszcze wykluczone.