Barcelona z klauzulą strachu. Lewandowski to wykorzysta?

Robert Lewandowski i mistrzowie Hiszpanii jutro wracają do gry po świątecznej przerwie i - przynajmniej teoretycznie - będą mieli łatwiejsze zadanie. Przeciwko nim nie będzie mógł bowiem wystąpić obrońca Julian Araujo, który jest wypożyczony do Las Palmas właśnie z ekipy Xaviego Hernandeza. Spotkanie Las Palmas - FC Barcelona w czwartek o godz. 21.30, transmisja w Eleven Sports 1, stream online na Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.