Barcelona wygrała wyścig gigantów. Kontrakt został już podpisany

Kibice Barcelony w tym oknie transferowym nie mają prawa się nudzić. Klub zaczął od hitowego wzmocnienia, zatrudniając Ilkay’a Gundogana . Wiele jednak wskazuje, że po stronie strat Katalończycy będę musieli zapisać odejście Ousmane Dembele , którego kusi transfer do Paris Saint-Germain , więc Barcelona teraz koncentruje się na wynegocjowaniu jak najlepszych warunków odejścia.

Do tego dochodzą jeszcze przymiarki do transferu Neymara z PSG czy Bernardo Silvy z Manchesteru City , ale w klubie najwyraźniej nie zapominają także o inwestowaniu w młode talenty.

Noah Darvich podpisał kontrakt z Barceloną

Niemiecki talent Noah Darvich dziś oficjalnie podpisuje umowę i staje się zawodnikiem Barcelony. Katalończycy zapłacili za niego trzy miliony euro, a w umowie zapisane są dodatki, które wynoszą do pięciu milionów euro

Darvich jest pomocnikiem, ale do tej pory grał głównie w młodzieżowych drużynach Freiburga. Jest także młodzieżowym reprezentantem Niemiec - w kadrze U-16 zaliczył cztery spotkania i zdobył jedną bramkę, w U-17 zagrał 16 spotkań i strzelił pięć goli. W oko skautom wpadł podczas tegorocznych mistrzostw Europy do lat 17, gdzie poprowadził Niemców do triumfu.