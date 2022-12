Barcelona wbija szpilkę Realowi w Madrycie. "Następna będzie Polska"

Do tej pory Barcelona nie miała swojego sklepu w stolicy Hiszpanii. Real ma od 2015 roku i to na jednej z reprezentacyjnych ulic - La Rambli. Od 1 grudnia jest remis. Klub z Camp Nou z wielką pompą otworzył sklep w Madrycie, który mieści się na Calle Arenal. To dziewiąty lokal, który w stu procentach jest zarządzany przez spółkę Barca Licensing & Merchandising należącą do klubu. Do tej pory wszystkie były zlokalizowane w Katalonii.