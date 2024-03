O tym, że FC Barcelona zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, wiadomo powszechnie od długiego czasu. Wielokrotnie dawały się "Dumie Katalonii" we znaki - m.in. z ich powodu nie udało się z powrotem ściągnąć Leo Messiego, który ostatecznie trafił do Interu Miami, przez jakiś czas klub nie mógł też rejestrować nowych piłkarzy. Działacze na każdym kroku starają się szukać oszczędności i nowych źródeł przychodów, do tego stopnia, że wyprzedali m.in. sporą część udziałów w jednej z podległych spółek. Nadal jednak sytuacja jest dramatyczna, a do tego dochodzą problemy z fiskusem.

