Barcelona traci ważnego gracza. Zaskakująca kwota transferu

Memphis Depay przenosi się z Barcelony do Atletico Madryt. Kwota transferu ma być zaskakująco niska - to jedynie 3-4 miliony euro, według dzisiejszych standardów rynkowych to bardzo mało. Holender wkrótce ma przejść badania medyczne w Madrycie i podpisać kontrakt ważny do 2028 r.