Barcelona szykuje poważny transfer! "Trener jest przekonany"

FC Barcelona nie ma łatwego zadania, jeśli chodzi o transfery, ale mimo to klub przygotowuje się do kolejnych wzmocnień. Jednym z celów jest Martin Zubimendi z Realu Sociedad, choć klub łatwo nie zamierza go oddać. Jak jednak donosi "AS", trener Xavi Hernandez jest przekonany, że pomocnik w końcu zjawi się na Camp Nou.