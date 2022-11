Barcelona szykuje hitowy transfer! Może mieć jednak problem

Na razie najpoważniejszym kandydatem do jego zastąpienia jest N’Golo Kante. Co prawda Francuz gra bardziej ofensywnie od Busquetsa, a jego największym problemem są kontuzje, ale mimo to jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Powód? Latem kończy się jego umowa z Chelsea i będzie do wzięcia za darmo. A właśnie w takich zawodników będzie celowała borykająca się z problemami finansowymi Barcelona.