Barcelona rozmawia o następcy "Lewego". Jest podekscytowany transferem

Sytuacja kadrowa Barcelony nie wygląda zbyt optymistycznie. Kilku zawodników jest kontuzjowanych i walczą z czasem, by jak najszybciej wrócić do gry. Jednym z nich jest Robert Lewandowski , który doznał urazu w spotkaniu z Mallorcą .

Polak spróbuje wrócić do gry na spotkanie z Realem Madryt (28 października), ale na razie nikt nie chce przesądzać, czy mu się to uda. Jednak wobec absencji Lewandowskiego od nowa rozpoczęła się dyskusja na temat jego zmiennika .

FC Barcelona. Kiedy dołączy Vitor Roque?

Nie wszystko zależy od nas, ale będziemy się starali, by Vitor przyjechał do nas już zimą. Pozyskaliśmy go "na teraz", ale też wiążemy z nim przyszłość. Bardzo w niego wierzymy

- Vitor ma jakość techniczną i dużą osobowość. A jak chcesz grać w Barcelonie, to musisz być odważny i radzić sobie z presją, a Roque to potrafi. Z tego co wiem, to jest bardzo podekscytowany transferem, ale to młody zawodnik i będzie musiał się jeszcze sporo nauczyć. Jest jednak na tyle silny, by podołać zadaniu - dodaje Deco.