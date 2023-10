Barcelona przerwała wstydliwą serię. Bez Roberta Lewandowskiego

Lewandowski próbował jeszcze kontynuować grę, ale szybko zaczął utykać i było wiadome, że potrzebna jest zmiana. W 34. minucie Polaka zastąpił Ferran Torres i to właśnie Hiszpan pod koniec pierwszej połowy trafił do siatki. I jak się okazało, była to bramka na wagę zwycięstwa, a także przerwania pewnej niechlubnej serii.