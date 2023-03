Pozycja Alby osłabła, gdy do drużyny dołączył znacznie od niego młodszy Alejandro Balde. Niespełna 20-letni ciemnoskóry Hiszpan zagrał już ponad 1500 minut w tym sezonie La Ligi, podczas gdy doświadczony Alba niecałe 1000. W ostatnich sześciu meczach 34-latek zagrał jedynie 68 minut, dlatego nie dziwią doniesienia katalońskiego "Sportu", który pisze, że "Barca" chętnie by się zawodnika pozbyła. Problemem, jak zwykle w takich przypadkach, są pieniądze. Jordi Alba posiada kontrakt ważny do 30 czerwca 2024 r. Zawodnik zarabia 18 milionów euro na sezon, ale to nie wszystko. W czasie finansowej restrukturyzacji klubu były szef "Barcy" Josep Bartomeu i obecny Joan Laporta niejako "przerzucili" aż 20 milionów euro wynagrodzenia Alby na ostatni rok kontraktu i teraz muszą tyle dodatkowo mu zapłacić w sezonie 2023/24. Razem daje to niebagatelną kwotę 38 milionów euro.