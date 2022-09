Barcelona pochwaliła się kontraktem. To nagranie robi furorę!

Przedłużenie kontraktu z młodym gwiazdorem było jednym z najważniejszych zadań władz Barcelony. Nowa umowa obowiązuje do 30 czerwca 2026 r., a w kontrakcie Gaviego zawarto kosmiczną kwotę odstępnego - miliard euro !

- Jestem bardzo szczęśliwy. Zawsze chciałem grać w Barcelonie, a szkolenie w La Masii to coś wyjątkowego. Uczą pracy i pokory. Ja, moja rodzina i mój przedstawiciel byliśmy pewni, że chcemy tutaj zostać - podkreślał Gavi.

Zaskakująca sytuacja podczas prezentacji Gaviego

Uroczyste parafowanie umowy odbyło się wczoraj. Cała ceremonia odbyła się gabinecie prezesa Joana Laporty, a następnie przeniosła się na stadion. Później była jeszcze sesja zdjęciowa, a na koniec spotkanie z fanami.

I właśnie wtedy doszło do sytuacji, z której nagranie obiegło już cały świat. W klubowym sklepie 18-latek cierpliwie rozdawał autografy i pozował do zdjęć z fanami, gdy w pewnym momencie podeszła do niego jedna z kibicek. Tradycyjnie poprosiła o podpis oraz zdjęcie, a następnie przekazała młodemu zawodnikowi kartkę. Świadkowie nie mieli wątpliwości, że był na niej numer telefonu, ponieważ Gavi wpadł fance w oko.

A cała sytuacja wyglądała tak:

Gavi to jedna z perełek słynnej akademii FC Barcelona - La Masii. Hiszpan trafił do "Dumy Katalonii" jako 11-latek z Realu Betis i szybko wszedł na najwyższy poziom. Już teraz - w wieku 18 lat - jest jednym z kluczowych pomocników w drużynie Xaviego Hernandeza. Młodemu piłkarzowi z końcem roku kończyła się umowa z Barceloną, a mocno zainteresowany był nim Bayern Monachium. Katalończycy jednak nie dali sobie wyrwać piłkarskiej perełki.

FB Barcelona - Elche. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Tymczasem piłkarze Barcelony przygotowują się do kolejnego spotkania ligowego - w szóstej kolejce La Liga podejmują Elche. Spotkanie w sobotę o godz. 16.15. Transmisja w Eleven Sports 1, relacja na Sport.Interia.pl.

PJ

