Ostatnio jednak panie przechodzą same siebie. Są bowiem niepokonane od 1 czerwca 2021 roku , kiedy lepsze okazało się Atletico Madryt (4-3). Jednak od tego czasu zawodniczki Barcelony wygrały wszystkie spotkania. Ostatnie zwycięstwo nad Levante Las Planas (7-0) było 50. z kolei. Są niepokonane od ponad 600 dni. W tym meczu do historii przeszła też Vicky Lopez, która okazała się najmłodszą strzelczynią w lidze. Zdobył gola w wieku 16 lat, pięciu miesięcy i 27 dni.

Do tej pory najlepsze pod względem ligowej passy zwycięstw były piłkarki Olympique Lyon. We francuskiej ekstraklasie wygrały 46 spotkań z rzędu. Barcelona wydaje się nie do zatrzymania, bo gromi rywalki. W tym sezonie jedynie wicelider Levante Madryt nawiązał wyrównaną walkę, ale i tak Duma Katalonii wygrała 2-1. Atletico Madryt rozbiły 6-1, a w El Clasico dwa razy wygrały 4-0 (liga i puchar), a raz 3-1 (Superpuchar).