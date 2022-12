Sprawa ciągnie się dokładnie od 8 listopada. To właśnie wtedy Lewandowski otrzymał dwie żółte kartki za faule w spotkaniu z Osasuną i musiał opuścić boisko. Całego zamieszania nie byłoby jednak, gdyby nie gesty Polaka podczas schodzenia do szatni.

"Zawodnik wykonał dwa gesty dezaprobaty dla decyzji arbitra, polegające na przyłożeniu palca do nosa. Gdy miał opuszczać plac gry, powtórzył gest, patrząc w kierunku sędziego asystenta, idąc przed sędzią technicznym" - napisał w protokole sędzia Sanchez Martinez.

W tej sytuacji powołano się na 124. artykuł regulaminu rozgrywek, który mówi, że w przypadku okazywania braku szacunku wobec arbitra , zawodnik zostaje zawieszony na dodatkowe dwa mecze, co łącznie dawało trzy spotkania pauzy.

FC Barcelona znów odwołała się w sprawie Lewandowskiego